Declaratie de avere – Virginia Marin, consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta (document)

Virginia Marin este consilier superior la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta Alaturi de sot, au mai multe terenuri si locuinte in posesieVirginia Marin este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 2 iunie 2020.Potrivit declaratiei de avere, sotul, Adrian Marin, detine mai multe terenuri intravilane, astfel, un teren de 500 mp, primit donatie in 2005, in Constanta, un teren de 358 mp, cumparat in 2016, la ...