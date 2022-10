Declaratie de avere: Silviu Miron, inspector in Consiliul Judetean Constanta, averea si interesele (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- bull; Gheorghe Halinga este director la Capitania Zonala Drobeta Turnu Severin.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Gheorghe Halinga a precizat ca detine cota parte dintr un apartament, dar si patru autoturisme si o motocicleta.bull; In declaratia de interese, Gheorghe Halinga a mentionat ca…

- Rares Andrei Macovei nu are terenuri sau case in posesie Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile…

- bull; Cipriana Claudia Jitea este inspector in Consiliul Judetean Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Cipriana Jitea a mentionat ca detine cote parti dintr un teren si o casa, dar si ca are o masina, iar anul trecut a deschis un depozit bancar.bull; Inspectorul din CJC nu a mentionat…

- bull; Alexandru Mezei este director la Capitania Zonala Constanta, institutie cu sediul in incinta Port Constanta si aflata in componenta Autoritatii Navale Romane.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Alexandru Mezei a precizat ca, impreuna cu familia, detine trei terenuri, o casa si un apartament.bull;…

- bull; Danut Gabriel Ofiteru este membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Danut Ofiteru a mentionat ca detine cote parti din patru terenuri si doua case de locuit, dar si ca are active financiarebull;…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Gheorghe Bucur, sef al Serviciului Juridic si Contencios, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica din Consiliul Judetean Constanta., fost director general adjunct al companiei Radionav SA. Cotidianul ZIUA…

- Daniela Serban este director economic la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA. In declaratia de avere depusa in 2022, Daniela Serban a mentionat ca detine doua terenuri, o casa de locuit, dar si doua conturi bancare. In declaratia de interese, Daniela Serban a mentionat…

- bull; Adrian Dan Dugaiasu este director coordonator la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Adrian Dan Dugaiasu a mentionat ca, impreuna cu familia, detine, printre altele, cote parti din doua terenuri si din doua case, dar detine…