- Ministrul Finantelor Publice, Florin Vasile Citu, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, cote parti de 1/2 dintr-un teren agricol de un hectar, un teren forestier de 75 de hectare si unul intravilan de 1.250 de metri patrati. Terenurile au fost dobandite prin donatie…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren extravilan de 2.829 de metri patrati cumparat in 2005 si un teren construibil de 598 de metri patrati, cumparat in 2015, ambele detinute in coproprietate cu sotia sa. De asemenea,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, detine un apartament, o casa de vacanta, trei autoturisme si doua terenuri, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului. Anisie are un teren intravilan de 1.035 de metri patrati in Ilfov-Vidra (donatie), un teren agricol de 10.000 de metri patrati…

- Reprezentanți ai administrației, ai investitorilor și consilieri ai prim-ministrului vor forma grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta Dacia in materie de intrastructura, au convenit premierul Ludovic Orban și Ministrul Transporturilor la intalnirea cu conducerea Dacia,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a dat marti asigurari ca are toata determinarea sa solicite sprijin Comisiei Europene pentru salvarea CFR Marfa si niciodata nu s-a pus si nu se va pune problema ca aceasta companie sa fie lichidata. "Vreau sa spun foarte clar,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru o Romanie in care…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat marti referitor la demiterea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Drumuri si numirea altor membri cu mandat de patru ani ca va verifica daca s-a respectat procedura, iar in caz contrar…

