- Vicepremierul Raluca Turcan detine, potrivit declaratiei de avere, un apartament de 102 mp in Sibiu, achizitionat in anul 2017 alaturi de sotul ei, Valeriu Turcan, doua terenuri si un autoturism. Potrivit documentului afisat pe site-ul Guvernului, Raluca Turcan are un teren de 3.000 de…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Vasile Citu, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, cote parti de 1/2 dintr-un teren agricol de un hectar, un teren forestier de 75 de hectare si unul intravilan de 1.250 de metri patrati. Terenurile au fost dobandite prin donatie…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren extravilan de 2.829 de metri patrati cumparat in 2005 si un teren construibil de 598 de metri patrati, cumparat in 2015, ambele detinute in coproprietate cu sotia sa. De asemenea,…

- Potrivit declaratiei de avere, care a fost publicata pe site-ul Guvernului, Gheorghiu este proprietarul unui teren in Vadul Moldovei (Suceava), cumparat in 2008, alte trei fiind achizitionate, impreuna cu sotia, in 2010 si 2011.Gheorghiu a mai achizitionat, in 2010, o casa in Suceava si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren agricol de 1.000 de metri patrati cumparat in 2013 si un apartament de 61 de metri patrati, mostenit. De asemenea, ministrul a trecut in declaratia de avere un album papal cu o…

- Numarul dosarelor de recalculare a pensiilor a scazut la jumatate, in ultimele doua saptamani, de la 14.452 la 8.767, iar 20% provin din Bucuresti, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale. "La doua saptamani de la prima situatie…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD, informeaza Agerpres.Citește și: Guvernul Romaniei…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme potrivit Agerpres. "Tot…