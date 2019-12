Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu are 16 terenuri, agricole, forestiere și intravilane. Cel mai mare este un teren agricol de 30.000 mp, iar cel mai mare teren intravilan are 13.752 mp. El detine, in proportie de 100%, o casa de locuit si o casa de vacanta. Sotia sa, Laura Negulescu, detine 2 apartamente.…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, detine 16 terenuri, 2 case, 16 conturi si depozite bancare, dar si actiuni la mai multe companii, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului.

- Premierul Ludovic Orban detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, o casa de vacanta, un autoturism si doua depozite bancare. Potrivit documentului, seful Executivului, care are domiciliul in judetul Ilfov, dispune de o casa de vacanta dobandita in anul 2014.…

- Voucherele de vacanța vor fi menținute și in 2020, a declarat ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, menționand ca este examinata și soluția de a stimula utilizarea lor și in perioada de extrasezon, relateaza News.ro. El invoca și un proiect de lege referitor la utilizarea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat joi, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei, ca din punct de vedere personal, ca si turist, infrastructura este cea mai mare problema a turismului romanesc."Romania are o infrastructura care descurajeaza…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a participat joi la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica, fiind pentru prima data cand un ministru participa in sedintele AGA. "Particip la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica SA, care are loc la sediul central al…

- Ludivic Orban considera ca falimentul RADET este iminent, dupa cum arata datele . "Dupa stiinta mea, luni trebuie sa se pronunte instanta in procedura de faliment a RADET. Din punctul meu de vedere, dupa cum arata datele, falimentul RADET este iminent", a spus seful Guvernului. In replica,…

- Instanta ar putea declara falimentul RADET si luni, primaria Capitalei trebuie sa fie constienta de asta, a afirmat, miercuri, noul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.