Declaratie de avere - Daniela Elena Dumitrescu, inginer la CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mihaela Singeorzan este inginer cu delegare de atributii sef birou la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta. Si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 31 mai 2019.Potrivit declaratiei de avere, detine un apartament achizitionat in 2004, avand o suprafata…

- Petru Radu este inginer la Serviciul Exploatare si Siguranta Portuara din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. Pe 4 iunie 2019 si a depus declaratiile de avere si de interese. Potrivit declaratiei de avere, detine un teren intravilan in Constanta, din 2007, achizitionat…

- Crina Adina Popescu este inginer la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta ndash; Biroul Proiecte Europene. Ea si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 5 iunie 2019. Conform declaratiei de avere, la Constanta detine doua terenuri intravilane, achizitionate…

- Doru Adrian Mihai este sef serviciu exploatare si siguranta portuara in cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. El si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 7 iunie 2019.Potrivit documentelor, detine un teren intravilan de 1.000 mp, in Mamaia Sat,…

- Iancu Hagi este economist la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. Pe 11 iunie 2019 si a depus declaratiile de avere si de interese. Conform documentului, detine un apartament de 68,22 mp, achizitionat in 2011 alaturi de sotie. Nu detine autoturisme sau conturi bancare,…

- Tanase Iulian Pepi este sef serviciu juridic si contencios in cadrul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" Constanta. Pe 3 iunie 2019 si a depus declaratiile de avere si de interese.Conform documentelor mentionate, detine doua terenuri intravilane, unul in Costinesti, achizitionat…

- Nicolae Dan Tivilichi este membru in Consiliul de Administratie si director adjunct al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta. El si a depus declaratia de avere si declaratia de interese la data de 14 iunie 2019.Conform documentelor mentionate, in 2019 a cumparat un teren…

- Bogdan Pascu este membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta CN APMC . El si a depus declaratia de avere la data de 3 octombrie 2019. Conform documentului, detine mai multe terenuri, dintre care un teren intravilan in Ilfov, in suprafata…