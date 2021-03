Declarație controversată: Vaccinul nu este recomandat într-o pandemie. Nu faci decât să întărești virusul „Nu știu cat de remediu poate sa fie vaccinul. Am invațat și biologie, și chime și exista un lucru fundamental: vaccinul nu este recomandat intr-o pandemie. Virusul este atat de versatil, așa cum se spunea in biologie, nu faci decat sa-l intarești. Nu vreau sa pierd jumatate de viața inventand roata. Imi pare rau ca nu s-au incercat medicamentele. Decat sa incercam sa inventam ceva, hai sa vedem ce funcționeaza. In anumitre țari au facut asta”, a spus actrița, la Aleph News. Carantina in București? Capitala a depașit rata de incidența de 6 la mie Actrița a povestit ca sufera și ea din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

