Declaraţie comună Macron-Xi Jinping: Îndemn pentru 'restabilirii păcii în Ucraina' Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat vineri sa "sustina orice efort in favoarea restabilirii pacii in Ucraina", potrivit unei declaratii comune difuzate la finalul vizitei presedintelui francez Emmanuel Macron in China, transmite AFP, potrivit Agerpres. Declaratia comuna nu mentioneaza Rusia si nu condamna explicit campania militara a acesteia contra Ucrainei, evocand in schimb "importanta ca toate partile in conflict" sa respecte "scrupulos" dreptul international umanitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

