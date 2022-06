Declarație comună a Parlamentelor României și Republicii Moldova, semnată la Chișinău Reprezentantii Parlamentelor Republicii Moldova si Romaniei au semnat, sambata, o Declaratie comuna in care se reitereaza „sprijinul neconditionat” asumat de-a lungul timpului de toate fortele politice din Romania pentru dezvoltarea, consolidarea democratica si parcursul european al Republicii Moldova. „Subliniem faptul ca perspectiva concreta de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana este elementul esential al continuarii pe calea reformelor, care va incuraja populatia Republicii Moldova in aceasta perioada de insecuritate extrema si de dificultati materiale si ii va da speranta ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

