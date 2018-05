Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian. Donald Trump s-a decis pentru retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat cu Iranul, informeaza NYT, marti. Presedintele american…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear iranian. Anuntul a fost facut marti, intr-o declaratie de la Casa Alba.Trump a anuntat ca va semna noi sanctiuni impotriva Iranului si orice tara care ajuta Iranul in programul nuclear va fi tinta sanctiunilor americane.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. La cincisprezece luni dupa ce s-a instalat la putere, liderul american intoarce spatele unei mari parti a comunitatii internationale.

- Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu…

- O eventuala decizie a președintelui SUA, Donald Trump, privind retragerea SUA din acordul nuclear, semnat de marile puteri cu Iranul, risca sa conduca la ”razboi”, spune președintele Franței, Emmanuel Macron. Donald Trump le-a cerut aliaților sai europeni sa remedieze ”deficiențele” Acordului nuclear…

- Actualul acord asupra programului nuclear iranian incheiat intre Teheran si sase mari puteri ar trebui respectat, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, care a admis totodata ca acordul trebuie extins, informeaza dpa. Macron si-a reiterat angajamentul fata de acest acord…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP. Agentia preia de pe site-ul de internet…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…