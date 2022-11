Declarație cinică a unui guvernator din Siberia: Soldații ruși care mor în Ucraina „aparțin statului” Soldații ruși care mor in lupta in Ucraina „aparțin statului”, a declarat joi un guvernator regional la o intalnire cu mamele militarilor cazuți pe front, transmite The Moscow Times . Comentariile tranșante ale lui Igor Kobzev, șeful regiunii Irkuțk din sud-estul Siberiei, vin in contextul in care armata rusa recunoaște oficial mai puțin de 6.000 de victime, in ciuda faptului ca a suferit eșecuri majore in invazia sa de noua luni. Citand cuvintele pe care i le-a spus propria mama atunci cand s-a inscris la o academie militara, Kobzev, in varsta de 56 de ani, a spus „De acum incolo nu-mi aparții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

