Declarație: "Ceea ce se întîmplă în Parlament lovește direct în fiecare cetățean" Oamenii nu ar trebui sa perceapa politica drept un show sau un serial, deoarece acest show va afecta apoi viața fiecaruia dintre ei și a celor dragi. Ceea ce se intimpla in Parlament bate direct in fiecare persoana. Despre aceasta a declarat intr-un interviu acordat portalului Noi.md deputatul parlamentului din partea Partidului Socialiștilor, fondatorul mișcarii de tineret "Voievod", Nicolae P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul al Finantelor, Eugen Teodorovici, a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului din care face parte. Social-democratul il critica pe președintele interimar PSD Marcel Ciolacu și considera ca este nevoie de o reforma a gruparii politice. „Clasa politica din Romania se va reforma…

- Moldova și Rusia au un cod cultural comun. Rusia pentru Moldova este un prieten și un partener strategic, iar relațiile dintre aceste țari trebuie consolidate și dezvoltate multilateral. Declarația a fost facuta de deputatul din partea Partidului Socialiștilor, Nicolae Pascaru, care a menționat ca Ziua…

- Tensiunile politice de la Chișinau nu sint vazute cu ochi buni nici de cetațeni, nici de partnerii externi ai R.Moldova, considera liderul PDM, Pavel Filip. In opinia lui, Moldova trece acum prin mai multe crize, dupa cea in sanatate, urmeaza criza economica și cea politica. "Eu cred ca nici oamenilor,…

- Scandal pe strada Adrian Paunescu din Brașov (zona Lux Divina). Un cetațean strain a bloca un drum public, pe motiv ca pe marginea strazii, unde el are o prorpietate privata lasata de izbelitște (un teren acoperit de balarii), și-au parcat alte persoane mașinile. Este vorba despre un cetațean egiptean,…

- Doar 300 de constanțeni au raspuns indemnului IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și au venit sa ia Lumina la slujba de la catedrala arhiepiscopala din Constanța, pentru a doua oara in acest an, la miezul nopții dintre 26 și 27 mai. Teodosie a considerat ”un neajuns” faptul ca slujba sa de Paște…

- Am incredere in colegii mei socialiști. Fracțiunea parlamentara a Partidului Socialiștilor din Moldova este o echipa consolidata și deputații ei nu pot fi cumparați. Acest lucru a fost declarat de catre parlamentarul din partea PSRM Nicolae Pascaru in cadrul emisiunii „Glavnoe” pe postul de televiziune…

- STARE DE URGENTA. "Reglementarea legala, in momentul de fața, solicita declarație pe propria raspundere atunci cand faci activitate fizica individuala sau cand te duci sa-ți cumperi paine de la magazinul de vizavi, STARE DE URGENTA. Trebuie trecuta ora deplasarii in declaratia pe propria raspundere?…

- Mancare expirata și gatita in condiții care lasa de dorit, asta primesc oamenii dintr-un centru de carantina din Mamaia. Cei care au facut descoperirea au fost cei de Protecția Consumatorilor, care au amendat firma respectiva cu 13.000 de lei.Alimente expirate, lazi cu paine depozitate direct pe jos,…