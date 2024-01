Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul bulgar al transporturilor, Georgi Gvozdeikov, a susținut pentru postul de televiziune BNT ca pana la incheierea anului 2024 Bulgaria va intra și cu frontierele terestre in Spațiul Schengen, a relatat Rador, care citeaza presa bulgara.Referitor la criticile potrivit carora Bulgaria nu este…

- Bulgaria face eforturi sa obțina intrarea deplina in Spațiul Schengen la finalul anului 2024, simultan cu intrarea in Zona Euro. Un anunț in acest sens a fost transmis de ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Gheorghi Gvozdeikov, intr-un interviu acordat postului public de televiziune BNT. “Speram…

- Parlamentul de la Sofia a anulat taxa asupra gazelor rusești care tranziteaza Bulgaria, anunța, in ziua de 18 decembrie 2023, presa din Bulgaria. Aceasta decizie a fost luata la Sofia dupa ce Ungaria a amenințat ca va bloca prin veto intrarea Bulgariei in Spațiul Schengen, daca menține taxa de tranzit…

- Citandu-l pe ministrul de externe Peter Szijjarto, ministerul a declarat ca Ungaria i-a transmis clar Bulgariei ca va recurge la veto in cazul intrarii sale in Schengen, daca taxa pe principala ruta de import de gaze rusesti a Ungariei va ramane in vigoare.Un veto spus intrarii Ungariei in Schengen…

- Procesul de aderare la Spațiul Schengen devine mai complex pentru țara noastra: Budapesta a transmis un comunicat in care menționeaza ca, in cazul in care guvernul de la Sofia nu renunța la taxa impusa pe gazele rusești, Ungaria va vota impotriva Bulgariei in Spațiul Schengen.Reamintim, in acest sens,…

- Aderarea la Spațiul Schengen se complica pentru țara noastra: Budapesta a trimis un mesaj care spune ca, daca guvernul de la Sofia nu renunța la taxa pe gazele rusești, Ungaria se va opune aderarii Bulgariei la Schengen.Insa aderarea Bulgariei a fost discutata "la pachet" cu aderarea Romaniei la…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, ar fi gata sa relaxeze vetoul dat de Viena impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Controalele de la frontiera ar putea fi ridicate in cazul traficului aerian, insa și nu in cazul frontierelor terestre,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Consiliul JAI, ca UE trebuie sa aiba curajul sa ia "decizia corecta si dreapta" de a extinde Spatiul Schengen cu Romania si Bulgaria. Predoiu a apreciat calitatea Barometrului Schengen, subliniind ca autoritatile romane analizeaza…