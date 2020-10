PSD Timiș, reacție în urma eșecului negocierilor dintre PNL și USR Plus

Eșecul negocierilor dintre PNL și USR Plus a determinat o luare de poziție fermă din partea PSD Timiș. Alfred Simonis, președintele... The post PSD Timiș, reacție în urma eșecului negocierilor dintre PNL și USR Plus appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]