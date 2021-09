Președintele Klaus Iohannis a primit-o ieri pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, venita in vizita pentru a marca simbolic aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența. Cei doi au susținut o conferința de presa la finalul careia, președintele Iohannis a vorbit despre vaccinarea romanilor. Declarația a inceput intr-un mod optimist și a incheiat-o […] The post Declarație amețita a președintelui Iohannis privind vaccinarea romanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .