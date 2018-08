Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut in iunie cu 2,5% in zona euro si cu 2,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2017, iar Irlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari…

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pentru prima data, Eurostat a publicat preturile pentru gaze naturale…

- Romania a inregistrat in 2017 cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, conform datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pentru prima dată, Eurostat a publicat preţurile pentru gaze naturale…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul primului trimestru din acest an, la 34,4% din PIB, in scadere fata de nivelul de 35% din PIB, in precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul patru al anului trecut,…

- Majoritatea statelor membre UE a inregistrat crestere economica in primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, exceptie facand Romania, a carei economie a stagnat, si Estonia, care a inregistrat o usoara contractie (minus 0,1%), arata datele publicate joi de Eurostat.…

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In martie, lucrarile de constructii au inregistrat o crestere de 0,8%…

- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În martie, lucrările de construcţii au înregistrat o…