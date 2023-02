Declaraţie a Consiliului European: Nicio ţară nu are dreptul să îşi invadeze vecinul Consiliul European a adoptat o declaratie, la implinirea unui an de la debutul razboiului in Ucraina, in care condamna, din nou, agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei si afirma ca "nicio tara nu are dreptul sa isi invadeze vecinul". Liderii europeni reitereaza sprijinul pentru tara invadata si transmit ca "vom continua sa actionam cu fermitate si in deplina solidaritate cu Ucraina", tara care este "parte din familia europeana". "Acum un an, Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o tarie incredibila in apararea patriei si a principiilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

