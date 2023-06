Declarația Zilei. Rotația miniștrilor, mai ceva ca la Steaua Rotația miniștrilor, mai rapida ca antrenorii schimbați de la Steaua, este concluzia fostului ministru PSD Lucian Romașcanu, din cabinetul Ciuca. Romașcanu a fost prezent, la Sibiu, alaturi de actualul ministru al Culturii, Raluca Turcan de la PNL. „Ii multumesc doamnei ministru pentru ca facem un act de normalitate, aici. Am avut si prima intalnire oficiala, […] The post Declarația Zilei. Rotația miniștrilor, mai ceva ca la Steaua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

