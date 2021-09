Astăzi,temperaturile maxime 20-27 de grade, iar cele minime 7 – 17 grade

Astăzi,temperaturile maxime 20-27 de grade, iar cele minime 7 - 17 grade, vremea se va menține răcoroasă dimineața și noaptea The post Astăzi,temperaturile maxime 20-27 de grade, iar cele minime 7 – 17 grade first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]