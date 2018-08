Declarația zilei 7 august 2018 ”Așa este in toata Europa, vii cu Guvernul și pleci cu Guvernul. E o chestiune normala. De ce in alte state europene se poate și la noi nu? Fiecare partid care caștiga alegerile are un program de ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- ArcelorMittal continua sa spere ca va putea finaliza curand planificata preluare a otelariei Ilva, in pofida noilor temeri exprimate de Guvernul italian, a anuntat miercuri cel mai mare producator de otel din lume, transmite Reuters. "Continuăm să sperăm că vom putea încheia…

- "Tolerarea excesiva a statului roman fața de aceste manifestari ale statului maghiar pe teritoriul Romaniei trebuie sa inceteze și sa fie interzise. Dialogul, reconcilierea, parteneriatul nu se realizeaza prin manifestari oficiale ale statului maghiar pe teritoriul Romaniei de negare a prezentului…

- Victimele deportarilor staliniste vor fi comemorate, la data de 6 iulie, printr-o serie de activitați la nivel național. Premierul Pavel Filip a convocat astazi o ședința de lucru, în cadrul careia a dispus crearea Comitetului organizatoric pentru desfașurarea manifestarilor consacrate Zilei…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…

- ”Sunt persoane care intampinam și noi dificultați in ceea ce privește lipsa actelor, lipsa studiilor pentru ca se știe foarte clar un curs nu poți sa-l faci decat daca ai cel puțin 8 clase și& ...

- „Am mers impreuna cu autoritatea locala, am vizitat doua trei exploatații cu usturoi. Urma sa ia o decizie pentru a colabora cu cei de acolo. Am ințeles ca fac un studiu comparativ cu usturoiul din ...

- Viktor Orban a depus joi juramantul in al treilea mandat consecutiv de premier al Ungariei, dupa ce a fost reales in mod oficial de Parlament si a evocat proiecte pana cel putin in 2030, relateaza AFP. ”Cred ca atunci cand ne stabilim obiective ambitioase… suntem pe aceeasi lungime de unda cu poporul”,…