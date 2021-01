Declarația zilei 6 ianuarie 2021 „Eu personal nu am avut nicio reacție adversa, nici cei 105 care s-au vaccinat ieri in municipiul Botoșani. Nimeni nu a avut nicio reacție adversa, știți foarte bine, dupa vaccin am stat un sfert ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- Printre primii care s-au vaccinat au fost și medicii epidemiologi Adrian Marinescu și Sorin Petrea, de la Institutul Național Matei Balș. Ei au povestit pentru Digi24 cum au perceput experiența vaccinarii anti-COVID.

