Stiri pe aceeasi tema

- ”Am decis azi ca din 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise și in transportul in comun. Vom putea renunța poate la anul, cand pandemia va fi ...

- „Nu are importanța faptul ca in aceasta perioada exista o Ordonanța Militara care interzice ieșirea fara motiv din propria locuința și se recomanda izolarea la domiciliu, dl primar Bulgaru ...

- “S-a oficiat cu masca la gura si manusi pe maini. Nu am avut alta solutie, pentru ca erau programati. Au fost doar patru persoane si i-am rugat ca martorii sa fie din aceeasi casa, ca sa nu ...

- Am evaluat situația care devine din ce in ce mai complexa. Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca e nevoie de masuri suplimentare pentru a incetini raspandirea infecției ...

- „Va rugam sa fiți cumpatați și chibzuiți la ce și cat cumparați. Ințelegem framantarile voastre, dar a cumpara mai mult decat ai nevoie poate insemna uneori sa ii lași pe ceilalți far ...

- ”In acest moment situația este, zic eu, in limite normale, pentru aceasta perioada. Se știe foarte bine ca in perioada octombrie - martie sunt viroze respiratorii in numar mai mare, chiar și ...

- „Asta nu știu inca. Deocamdata, din cate știm noi, Guvernul nu poate nicio Hotarare de Guvern, prefecții sunt numiți, daca știu eu bine prin HG. Atat timp cat nu vom avea un guvern votat in ...

- „Ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban va salva vieti. Astfel, pacientii in stare critica vor beneficia mai repede de interventii in cel mai apropiat spital, fie de stat, fie privat. Va cre ...