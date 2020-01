Declarația zilei 30 ianuarie 2020 „Avem fiecare inchiriata cate o masa acolo. Anul trecut s-a facut un chioșc fara sa știm nimic. Și ne-am trezit fara vreo trei, patru mese care s-au scos. Anul acesta se aude ca va fi aceeași ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- ”Va rog frumos sa-i ajutați cu ce doriți, deoarece au pierdut tot ce au avut și au mare nevoie de ajutor. Camera in care stateau era in chirie. Au nevoie de haine, mobilier, electrocasnice, paturi, ...

- „Știu ca viața ne-a impraștiat in multe colțuri ale lumii, unii am ramas aici, alții ați plecat, dar cu ajutorul adminului ne-am strans cu toții in grupul acesta! Astazi vreau sa va rog s ...

- A avut un 2019 plin de rezultate foarte bune, dar atunci cand a fost intrebat care a fost cel mai important moment al sezonului trecut, Rafael Nadal a surprins pe toata lumea. Zambind, ibericul și-a motivat imediat raspunsul și a primit aplauze pe Rod Laver Arena.

- „Am raspuns cu da dlui Țurcanu, sunt la inceput cu politica, imi doresc ceva mai bun pentru noi, pentru botoșaneni. Uitați-va, am un copil de 4 ani și nu știu ce viitor o sa aiba. Sunt lucruri ...

- Vivi Rachita (49 de ani) a dezvaluit o discuție purtata cu Gigi Becali, 61 de ani, finanțatorul celor de la FCSB, in privința campaniei de achiziții a vicecampioanei Romaniei din aceasta iarna. ...

- „Un proiect de 3 milioane de euro implementat de Primaria orașului Saveni, prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Finalizam corpul C, iar in acest corp toate dotarile vin la standarde ...

- Fostul arbitru Ion Craciunescu (69 de ani) a avut o reacție surprinzatoare in direct la TV cand a venit vorba despre postul pe care poate juca Ianis Hagi (21 de ani / Genk) la naționala Romaniei. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca…

- „La intersecția drumurilor județene de la Orașeni pentru ca pe acestea circul cel mai des și la Vorona s-au facut marcaje pentru treceri de pietoni. Aceste treceri de pietoni sunt intre șanț și ...