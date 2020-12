Declarația zilei 30 decembrie 2020 „2021 sper sa fie un an mai bun. Imi doresc ca anul care vine imi doresc sa construiesc nu șapte, macar zece case de la zero pentru copii premianți, pentru batrani. Voi incepe anul in forța cu ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Au fost evolutii specifice care vizeaza in special copiii. Este prioritate zero analiza acestor evolutii si luarea celei mai bune decizii, in sensul in care ne dorim cu totii, profesori, elevi, pa ...

- „Povestea mea de viața m-a determinat sa ma implic. Și eu la randul meu am fost in situația lor in care așteptam sa vina iarna, sa vina sarbatorile pentru ca, cei de la școala sa-mi dea ...

- „Ințeleg ca se defecteaza destul de des autobuzele, este destul de greu de respectat contractul cu limitele minime și maxime de kilometri, cu leasingul operațional. Dar voi avea o discuție cu cei de ...

- ”Cred ca noaptea este un sfetnic bun pentru numaratori, iar pentru maine dimineața vom reveni. Nu vreau sa pațesc ca dl Basescu, dar sigur vom fi la guvernare. Acesta este un mesaj foarte clar ...

- "Daca ma uit pe cifrele zilnice, mortalitatea, care este in creștere și pe care o vedem și noi ca a crescut la un nivel ingrijorator, inclusiv la pacienții internați, ceea ce inseamna ca formele ...

- ”Deja am caștigat la alegerile locale dupa cum bine știți și ne punem speranța și eu sunt chiar convins ca, cel puțin la nivel național vom caștiga alegerile și de aceasta data”, ...

- "Parintele in varsta de 52 de ani a decedat azi dimineața (joi – n.r.) la Spitalul de Boli Infecțioase Iași, pe secția de Terapie Intensiva, dupa ce a stat pe Terapie Intensiva la Botoșani. In ...