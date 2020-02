Stiri pe aceeasi tema

- „Știu ca viața ne-a impraștiat in multe colțuri ale lumii, unii am ramas aici, alții ați plecat, dar cu ajutorul adminului ne-am strans cu toții in grupul acesta! Astazi vreau sa va rog s ...

- „Am fost selectați și ceilalți stau și lucreaza. Sunt și eu pe lista aceasta, sigur ca da. Eu am 64 de ani și inca puteam ramane in activitate. Am și depus acțiune in instanța. Mai mult ...

- ”Lucram inca la deszapezirea drumului județean 294! Sunt persoane insarcinate care sunt blocate in nameți, dar trebuie sa ințelegeți ca primaria Dangeni lucreaza cu tot personalul de la ...

- „Chiar mi-am dorit sa fiu omul zilei in județul Botoșani, in județul Iași am fost semi-omul zilei cum spuneau cei din presa. La Botoșani m-am transformat in semi-Dan din preafericitul fost prefect ...

- „In ultima perioada unii, care vremelnic au fost la conducerea Autoritații au incercat sa ii desparta, sa spuna ca medicii veterinari de la stat nu-s colegi cu medicii din privat. Și ca unii ...

- „Un proiect de 3 milioane de euro implementat de Primaria orașului Saveni, prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Finalizam corpul C, iar in acest corp toate dotarile vin la standarde ...

- Fostul arbitru Ion Craciunescu (69 de ani) a avut o reacție surprinzatoare in direct la TV cand a venit vorba despre postul pe care poate juca Ianis Hagi (21 de ani / Genk) la naționala Romaniei. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca…

- ”Nu distragem atenția (creștinilor sau a preotului slujitor) prin tot felul de mișcari in biserica sau prin ticaitul și blitz-ul aparatelor folosite in esces. Va rugam sa respectați sfințenia ...