Declarația zilei 3 decembrie 2021 ”Ma pregatesc cu emoție pentru ziua de intai decembrie, singura zi din an in care mai creez poezie. Daca inainte scriam constant, acum ce mi-a ramas e aceasta zi in care imi amintesc și rei ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Zona de medicina alternativa e practicata in cateva clinici private și in foarte puține spitale de stat. Ciții și arafații au blocat orice nu e urgența. Faptul ca eu nu pot merge nu e o urgen ...

- „Da, vreau sa ma las. Daca gasesc un investitor, vand. Aerul fotbalului romanesc nu e deloc respirabil pentru mine. Am alte lucruri de facut. Nu producem spectacol, nu producem o imagine coerenta.& ...

- ”Am citit pe un panou ca saptamana trecuta, pe 31 octombrie, s-a incheiat consolidarea și repararea teatrului. Imi manifest bucuria, in ciuda aparențelor… Va marturisesc ca sunt foarte, ...

- „Noi nu știm ce facem aici. De ce nu prezentam certificatul verde, ca suntem vaccinați? Am auzit discuțiile de saptamana trecuta, dar nu am ințeles de ce nu le facem onlin,e ca avem la dispoziț ...

- Dupa distrugerile din timpul razboiului și instaurarea regimului socialist (la acea vreme), dupa daunele de razboi care trebuiau platite (prin toate avuțiile solului și subsolului țarii) catre ...

- Eu am fost dintotdeauna liberal și nu am ascuns chestiunea asta. Și vreau sa va spun ca astazi demonstram inca o data ca indiferent de culoarea politica suntem impreuna pentru a dezvolta aceast ...

- Premierul Florin Cițu nu a exclus, marți, sa se ajunga intr-o situație in care USR PLUS sa nu mai revina la guvernare, iar Guvernul sa funcționeze minoritar cu voturi de la PSD. - „Guvern minoritar PNL UDMR mai poate fi investit doar cu voturi PSD. Veti negocia cu PSD in acest sens?”, a fost…

- „Trebuie sa ințelegem fiecare unde ne situam, care ne este rolul, și locul și menirea. Profesorii care țipa și care agreseaza copiii, care agreseaza parinții și care se reclama intre ei sau ...