Stiri pe aceeasi tema

- „E un eveniment care pentru mine este foarte important pentru ca prin activitatea pe care o am, eu fac mult teren nu știu daca știe lumea, cand mergeam acolo eram nemulțumit. Acest obiectiv care s-a ...

- „Eu sunt nascut și crescut aici, in aceasta comuna. Niciodata acest drum nu a fost in situația asta. Deci de 50 de ani de cand ma știu eu, nu a fost niciodata o asemenea situație. A dat ...

- Unu din 10 copii se naste prematur. Multi dintre acesti nou-nascuti sunt asa mici, incat nu respira la nastere. Uneori, prima respiratie este data de aparatul de ventilatie, prima bataie a ...

- „Nu aveam unde sa pasc animalele, trebuia sa ma mut in alta comuna. Daca era sa fi fost un stat sanatos la noi in țara asta, eu eram erou. Dar așa, daca statul este cum este, cel care vrea ...

- „Noi suntem in plina organizare a recensamantului populației și locuințelor. In perioada 10 – 31 martie am avut in desfașurare recensamantul de proba. Recensamantul de proba a vizat ...

- „Nu-mi place, eu am mai fost considerat tradator, dar prefer sa fiu tradator politic decat neserios. Eu nu am miza și e o disputa a lor, cu PNL-ul, unii iși doresc sa aiba membrii lor, alții ...

- „Avand in vedere pandemia chiar se impuneau aceste rulote in așa fel incat sa venim in sprijinul producatorului, sa aiba posibilitatea in condiții normale și cu distanțarea obligatorie in a ...