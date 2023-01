Declarația zilei 17 ianuarie 2023 ”In legatura cu dl Campanu, cu dl Țurcanu, cu celelalte evoluții pe care mișcarea liberala le-a avut in Romania, cred ca este bine sa-i intrebați pe cei care au condus partidul la vremea ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roland Niczuly (27 de ani) a avut de lucru in repriza secunda a amicalului dintre Sepsi și Gabala FK, scor 2-2, fiind pus de mai multe ori la incercare de catre adversari. A fost invins doar din penalty. Partida de verificare a fost influențata și de arbitrajul hilar al brigazii turce, cu un „central”…

- Trofeul Carpați la handbal masculin debuteaza astazi in noua sala polivalenta din Oradea, Romania urmand sa evolueze in compania Slovaciei, de la ora 19:15. Competiția va fi televizata de Pro Arena. Competiția de prestigiu reunește la start patru echipe și urmeaza a se disputa in sistem Final Four,…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, luni, o declaratie prin care incurajeaza participarea deplina si egala a femeilor din Romania la dezvoltarea, finantarea si implementarea de programe, initiative si politici publice relevante.

- „Rareș e ca toți ceilalți copii care vin la emisiunea «Copiii spun...» Deschis, sincer, fara maști. Doar ca el a facut, pe langa altele, o pasiune pentru Romania și pentru poezie. Pasiuni ...

- Turcia conlucreaza cu Azerbaidjanul pentru a asigura R. Moldova, Romania și Bulgaria cu gaze naturale. Declarația a fost facuta de ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, in cadrul unei conferințe comune de presa cu omologul sau moldovean, Nicu Popescu, organizata la Istanbul, conform deschide.md.…

- „Eu nu pot fi decat intr-un partid in care punctul meu de vedere, libertatea mea de exprimare, demnitatea mea ca om sunt respectate. Eu nu pot fi decat intr-un partid care ma stimuleaza sa ma ...

- Inconștiența la volan ucide, iar acest lucru este dovedit prin repetatele tragedii petrecute pe drumurile din Romania. Un alt accident care se putea sfarși in mod tragic a avut loc in aceasta dimineața, in Sibiu, acolo unde un microbuz care transporta mai multe persoane s-a rasturnat pe marginea drumului.…

- VIDEO Ciolacu: Salariul minim pe economie va crește la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie. Ce se intampla cu salariul minim european Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2023 la 3.000 de lei. Declarația a fost facuta la o emisiune de televiziune,…