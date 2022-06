Declarația zilei 16 iunie 2022 „I-am spus lui Mihai ca libertați ca la Botoșani nu o sa mai aiba nicaieri sau așa cred eu cel puțin. Exista o anumita doza de respect fața de antrenor pe care o am și special pentru ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- „Lucrurile sunt clare ca lumina zilei. Marius Croitoru nu va mai continua la FC Botoșani. A avut termen sa imi dea un raspuns pana in ora 11:00, nu mi l-a dat, așa ca acum chiar daca el imi va da ...

- „Sunt multe probleme, dar n-am sa ma plang pentru ca noi, crescatorii de oi, suntem cei mai rezistenți oameni. Din nefericire, și cei mai haituiți din toate parțile, mai ales de autoritați, dar ...

- ”Eu mergeam la cumatrii neinvitat. Aveam consilierii mei care imi spuneau: vezi ca am aflat ca este botez la cutare. Și imediat ma duceam. La unii le era rușine sa ma invite. Nu exista inmorma ...

- ”N-ar fi niciun dezastru ca nu prinde Botoșani locul de play-off sau de baraj. Dezastru e la vecinii noștri. E un an de tranziție, am pierdut anumiți jucatori importanți, am pierdut play-off-ul cand ...

- ”Eu nu am venit la Botoșani ca sa indemn oamenii la revolta. Sigur, a inceput in 1907 cu coasa la Flamanzi, dar aceea este o alta etapa a istoriei. Eu chem la «enervare». Eminescu spune «braț ...

- ”Candidaturile, una este sa ți le dorești, alta este sa ți se potriveasca candidatura respectiva. Vor fi sondaje de opinie, cercetari sociologice, care vor spune ca e bun aici sau e bun dincolo. ...

- Aici nu as vrea sa fie interpretat intr-un fel ceea ce am spus eu, am recunoscut si recunosc public toate meritele domnului doctor Arafat, care a facut o treaba excelenta in organizarea serviciilor ...

- „Momentan Filiala Județeana AUR Botoșani este in doliu, și ne concentram pe inmormantarea regretatului domn Lucian Feodorov. Vorbim despre un om care a renunțat la o viața liniștita pentru a se ...