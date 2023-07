Declarația zilei 14 iulie 2023 „}ncerc sa ma țin conștient și lucid pentru ca am niște responsabilitați. Fața de mine, de prietenii care imi sunt alaturi și fața de șansa pe care am primit-o de la viața. Daca cedez și m ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- Ce ascundem? Noi niciodata nu am ascuns situatia grea in care se afla complexul din cauza cererii reduse de energie si singura posibilitate de a deveni competitiv pe piata este scaderea pretului de cost, ca pretul de vanzare sa fie in concordanta cu...

- „Sa nu uitam protestul spontan al salariaților de la inceputul lunii trecute ca raspuns la decizia conducerii spitalului de a reduce sporurile la nivelul minim, pe motiv ca nu se mai incadreaza in ...

- Ne exprimam disponibilitatea de a participa la o ședința comuna cu reprezentanții Consiliului Județean Botoșani (in calitate de ordonator principal de credite) și conducerea Spitalului Județean de ...

- ”Daca aș mai avea 20 de ani și aș avea 10.000 de lei, in primul rand aș investi in educația mea. Cercetarile au aratat ca rata de intoarcere este undeva la 800% atunci cand vorbim de investiții ...

- „Dragi tineri, va indemn cu toata convingerea sa porniți drumul in viața diferit decat alții, nu pașind, ci zburand pe culmi cat mai inalte purtand in suflet curajul, hotararea și ...

- „Ceea ce vreau sa va spun este ca astazi este o zi de care o sa va amintiți toata viața. O sa va amintiți prin ceea ce vedeți, prin ceea ce auziți, prin ceea ce o sa aflați. Vor fi lucruri ...

- Sam Allardyce (68 de ani) a facut show la prima conferința de presa din postura de antrenor al lui Leeds. „Big Sam” a revenit in Premier League, din nou la o echipa aflata in suferința. Leeds se bate la retrogradare și doar golaverajul superior o ține deasupra linie. Prima echipa sub ea este Nottingham,…

- „Avem in echipa de proiect experiența, am mai implementat un proiect pe deșeuri care se afla printre cele mai viabile din țara și suntem dați ca exemplu pentru acest lucru, cu toate ca au mai fost ...