Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratele școlare județene vor fi desfiintate si apoi se vor transforma in direcții județene de invațamant preuniversitar ca servicii publice deconcentrate aflate in subordinea Ministerului Educației, a anunțat, marti, ministrul Sorin Cimpeanu. "Ele vor fi formate prin reorganizarea…

- Inspectoratele școlare județene se transforma in direcții județene de invațamant preuniversitar ca servicii publice deconcentrate aflate in subordinea Ministerului Educației, anunța ministrul Sorin Cimpeanu. “Inspectoratele școlare județene se transforma in direcții județene de invațamant preuniversitar…

- „Fiecare antrenor are calitațile lui. Eu pe cei pe care-i aduc incerc sa gasesc ceva special. Cred ca am nimerit multe lucruri la Mihai, imi place mult cum relaționeaza cu jucatorii, ca vrea sa ...

- „Nu e ceva nou in faptul ca PSD și PNL isi arata dispretul fata de scoala si invatamant. Reactioneaza de parca asta isi propun: sa nenoroceasca cat mai multe generatii de ...

- Din toamna acestui an, Republica Moldova spera sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc. Declarația a fost facuta, la Iași, de ambasadorul Republicii Moldova la București, Excelența Sa Victor Chirila. El a participat la lucrarile comune ale Comisiilor Juridica și de Politica Externa ale Parlamentelor…

- Afirmațiile Katalinei Novak au fost facute pe Facebook și au atras reacția Ministerului de Externe de la București. „Potrivit dreptului internațional, un stat nu poate sa iși aroge drepturi de orice fel in raport cu cetațenii altui stat”, a transmis instituția condusa de Bogdan Aurescu.Katalin Novak,…

- Reinscrierile la gradinița pentru copiii care frecventeaza grupa mijlocie sau mare au inceput luni, 16 mai. Pe 30 mai este programata a doua etapa pentru copiii care sunt inscriși la grupa mica. Prima etapa de inscriere a celor de grupa mica are loc in perioada 30 mai-15 iunie 2022, potrivit Inspectoratului…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala din Satu Mare organizeaza, in perioada 4-6 mai 2022, TARGUL LICEELOR – o activitate de orientare școlara și profesionala destinata elevilor de clasa a VIII-a. Aceasta activitate faciliteaza alegerea direcției…