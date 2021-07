Declarația zilei 12 iulie 2021 ”Uite ca pentru partid faci orice. Am avut cele mai mari clinciuri cu el, dar este bun organizator, a facut treaba buna și la Popauți, este cunoscut printre fermieri, deci este clar un plus din ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- ”Botoșanenii sunt nemulțumiți și pe buna dreptate, orașul Botoșani nu a aratat niciodata atat de rau din cauza intervențiilor efectuate de Nova Apaserv și abandonate. Daca anul 2020 a fost un ...

- „Uitați-va un pic in curtea dv. pentru rezultatul de la Dorohoi. Ce s-a intamplat acolo? Hm? Și acum veniți cu alta fața și ne vorbiți noua ce bun sunteți dv. Nu ne-am legat de tradare ci de ...

- „Vreau sa va rog foarte mult sa fiți mai atenta la limbajul pe care-l folosiți. Cand numiți pe unii dintre noi iresponsabili, trebuie sa știți ca avem suficienta experiența profesionala și ...

- ”Parerea mea e ca ramane. Eu la ultimul meci l-am vazut și a facut progres. Nu știu cand va ințelege sa munceasca mai mult, talent are. Eu l-am vazut la antrenament, taica-su nu-l menajeaza ...

- Functionarii publici ar putea beneficia de premii cu prilejul Zilei profesionale. Declaratia a fost facuta intr-un live pe pagina de Facebook a primarului general al Capitalei, Ion Ceban, care a anuntat ca va veni cu aceasta propunere catre CMC.

- „Vreau sa va transmit ca m-am saturat de masca. Nu mai pot sa o port, e din ce in ce mai greu. Nu știu la cate ore trebuie sa o schimb, pe care am schimbat-o, pe care nu am schimbat-o. Nu in ...

- „Din discuțiile pe care le-am avut cu personalul din centrul de vaccinare din zona pietonala din Dorohoi, unde se desfașura un maraton al vaccinarii, pacientul s-a prezentat cu buletinul pentru ...

- „Oamenii au inceput sa renunțe. Au venit și au zis ca nu mai vor, daca nu se face vaccinarea cu Pfizer. Au renunțat deși erau programați nu s-au prezentat. Oamenii acum nu vor, vin ii intrebam ...