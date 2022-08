Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt momente in viața de zi cu zi cand e foarte civilizat Marius Croitoru, dar iși pierde rezistența asta in timpul meciurilor. Am avut și aici la Botoșani cateva situații, se certa cu presa. I ...

- „Noi am pus problema și din punctul de vedere al instruirii, pentru ca am criticat faptul ca legiuitorul și anume Guvernul, ca pana la urma erau hotarari de guvern. Venea cu propuneri astazi, la ...

- „Vreau sa va spun ca și eu am facut baie fix acolo. Deci eu am fost in Egipt in anul 2004, in primavara. Și tot așa, am facut și scuba și snorkeling, de toate. Marea Roșie ofera un peisaj ...

- ”Eu am o informare scrisa de la dl director, dar vreau sa reiasa și din discuțiile pe care le avem: Copalau, pana in perioada 30 iunie, estimam ca terminam tronsonul acela, mai este tronsonul ...

- ”Inițial, eu am vrut sa achit acea clauza, teoretic il mai pot avea doi ani, dar nu am știut ca Jaja imi va cere un salariu atat de mare. Imi cere cam 20.000 de euro pe luna, iar eu banii aștia ...

- ”Autoritațile au distrus toate documentele, toate fotografiile, declarațiile de martori, expertizele si rezultatele cercetarilor penale efectuate atunci. Dupa 42 de ani de la producerea evenimentului, ...

- „Am luat-o in barba și m-am suparat foarte tare, banii aceia nu au ajuns unde trebuia. Și iau cazul ca atare, le cer contul, le pun banii in cont și ii ajut așa cat au nevoie. Deci, eu vreau sa ...

- „Din cate știu eu, dar nu sunt foarte informat, cred ca noi vom juca baraj cu Rapid, acasa la noi. Nu știu daca e așa complicat. E o situație nemaiintalnita, nu cred ca ar trebui sa dea așa ...