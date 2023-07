Declarația zilei 10 iulie 2023 „Cred ca botoșanenii și romanii in general merg cu Bolt-ul pentru ca sunt condiții mai bune. Sunt mașini mai bune, șoferi cu atitudine mai buna. Cu asta trebuie sa mergeți dv. sa discutați cu ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- „Ma uitam și pe Bursa, ma uitam la o companie mare, Apple pe care toata lumea probabil o cunoaște, și in acel moment avea o valoare de piața, de capitalizare, de circa 300 de miliarde de dolari. ...

- Recunosc sa parca ieri eram calare pe cal și pe situație, iar acum lucrurile s-au mai schimbat, incet-incet tristețea - vorba Leonidei Lari, care spunea «prietena mea, tristețe» - ma stapanește ...

- Sunt 3 ani și jumatate de cand acest coșmar nu se mai termina. (…) Am cerut ordonanța președințiala pentru ca nu puteam lua sub nicio forma legatura cu fetițele mele pe perioada cat eu am ...

- ”Marș la ore! Profesorii adevarați nu sunteți voi, sunt cei care mi-au scris mie sa deschid școlile.”, a scris Dana Budeanu pe pagina ei de Facebook, despre greva generala a profesorilor ...

- „Incep scurt prin a felicita pe cei care au organizat aceasta manifestare și pe cei care i-au pus pe producatorii locali la aceeași masa, sa spun. In calitate de copil, crescut aici peste deal, in ...

- ”Pentru carcotașii care nu credeau ca iazul nu o sa sece... Balta aceea a prins-o și tata, care s-a nascut in 1926, au prins-o și bunicul și strabunicul. Și de zapada și de la orice ploaie apa ...

- ”Botoșanenii trebuie sa fie in siguranța, de aceea noi trebuie sa dispunem toate masurile de prevenire necesare. Polițiștii și jandarmii botoșaneni vor fi pe strazi și vor patrula in zonele ...

- „Mi-aș dori sa fiți aici oameni nerezonabili. De ce? Cum spunea George Bernard Shaw «Oamenii rezonabili se adapteaza la lumea din jurul lor, iar oamenii nerezonabili cauta sa schimbe lumea dupa ei ...