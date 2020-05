Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, in varsta de 84 de ani, dintr-o comuna din județul Valcea a fost batuta crunt de fiica sa de 62 de ani, potrivit publicației Gazeta Valceana, noteaza digi24.ro . In urma bataii, victima a ajuns la spital. La data de 19 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sutești au…

- Oamenii legii au ajuns la fața locului și au constatat faptul ca faptele sesizate se confirma. Pe numele femeii de 62 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioada de cinci zile, iar batrana de 84 de ani a fost transportata la spital in vederea acordarii ingrijirilor medicale…

- In urma imaginilor aparute in spatiul public in care o femeie abuzeaza o batrana de 84 de ani in comuna Creteni, Valcea, politistii au anuntat ca a fost emis un ordin de protectie provizoriu si ca au fost sesizate autoritatile competente in prevenirea si combaterea violentei domestice.

- Mihaela Nunweiller, fata fostului mare jucator al lui Dinamo, Lica Nunweiller, l-a filmat pe Gabi Oprea jr. in timp ce fumeaza sprijinit pe mașina Poliției și il acuza pe acesta ca urmarește sa obțina un loc de parcare, informeaza Libertatea. Ieri, Mihaela Nunweiller a observat cum un echipaj de poliție…

- Scandal monstru intr-un centru de carantina din Ploiești. Un barbats-a suparat cand a auzit ca trebuie sa stea inchis pentru doua saptamani și ainceput sa țipe și sa arunce pe geam mai multe obiecte din camera hotelului. Inurma incidentului, barbatul recalcitrant s-a ales cu dosar penal.Scenele au avut…