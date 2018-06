Ministrul ucrainean al Finantelor, Oleksandr Daniliuk, a acuzat miercuri ca i s-a cerut sa tolereze "coruptia politica" ori sa demisioneze, in contextul in care premierul Volodimir Groisman a depus o solicitare formala in Parlament prin care cere demiterea lui, relateaza site-ul agentiei Reuters.