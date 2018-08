Stiri pe aceeasi tema

- "31 iulie a fost ultima zi de depunere a declaratiei unice. Contribuabilii persoane fizice au avut posibilitatea sa depuna declaratia unica fie online, fie in format hartie, direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.…

- Facilitați noi anunțate de premierul Viorica Dancila pentru liber profesioniștii din Romania. Toți cei care au depus declarația unica pana la 31 iulie și iși achita darile catre stat pana la un termen limita vor primi reduceri la sumele datorate catre stat, a anunțat astazi Viorica Dancila, la inceputul…

- Peste 602.000 de declaratii unice au fost depuse pana in prezent, iar 30% online, ceea ce reprezinta o crestere fantastic de mare, de la 5% la inceputul anului, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, adaugand ca declaratiile depuse in format de hartie trebuie confirmate online pana…

- Nu mai trebuie sa veniți de dimineața la sediul Finanțelor, pentru a depune declarația unica. Puteți face acest lucru confortabil, din fotoliu, in fața calculatorului. The post Declarația unica se poate depune online. Beneficiați și de reducere appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie sa depuna declarația fiscala unica pana la mijlocul lunii iulie 2018, conform legislației in vigoare. Aceasta este folosita de Fisc pentru stabilirea taxelor ce trebuie platite statului pentru veniturile obținute din activitați independente. Prin declarația…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca statul nu poate sa fie complet detasat de ce se intampla cu banii cetatenilor de la Pilonul 2 de pensii, adaugand ca nu a discutat despre acest subiect cu premierul Viorica Dancila la intalnirea pe care a avut-o cu aceasta la Palatul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, au ajuns miercuri la Palatul Victoria, unde se vor intalni cu premierul Viorica Dancila. Prim-ministrul a anuntat ca se intalneste miercuri, la ora 13,30, la…

- Premierul va parasi joi dupa-amiaza Romania cu destinatia Vatican. Va fi o vizita oficiala, in decursul careia Viorica Dancila va fi primita in audienta de catre Papa Francisc. Pe langa precizarile pe care le-a facut chiar premierul, in prima parte a sedintei de Guvern de joi, de la Palatul Victoria…