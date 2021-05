Declarația unică precompletată, direct de pe internet Contribuabilii persoane fizice pot descarca declarația unica (formularul 212) precompletata, din Spațiului Privat Virtual (SPV). De altfel, toți cei care s-au inscris in SPV vor fi notificați de Fisc in privința incarcarii formularului 212 in contul lor. Rubricile precompletate conțin veniturile realizate pentru anul 2020, impozitul pe venit și eventualele contribuții sociale datorate pentru anul […] Articolul Declarația unica precompletata, direct de pe internet apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

