Declaraţia unică. Dăncilă: Se acordă o reducere de 5% "31 iulie a fost ultima zi de depunere a declaratiei unice. Contribuabilii persoane fizice au avut posibilitatea sa depuna declaratia unica fie online, fie in format hartie, direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Peste 734.000 de contribuabili persoane fizice au depus declaratia unica, din care, online, peste 256.000, ceea ce reprezinta un procent de 34,91% din totalul declaratiilor depuse", a declarat Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.



