Declaratia Unica: Cum se completeaza si ce trebuie sa stie investitorii de pe bursa

Stiri pe aceeasi tema

- Alro (ALR) demareaza saptamana acesta o oferta publica secundara (SPO) prin care urmeaza sa fie vandute 383,7 milioane de actiuni (53,7% din companie) la un pret maxim de 6,18 lei/actiune. Investitorii persoane fizice care vor subscrie actiuni Alro in...

- Mai multe asociatii profesionale din domeniul financiar-bancar, al pensiilor si al asigurarilor, dar si Camera de Comert Americana, Bursa de Valori Bucuresti si Consiliul Investitorilor Straini cer Guvernului sa mentina neschimbat modul de functionare a Pilonului II de pensii, ca reactie la informatia…

- Declaratia unica se poate depune online, incepand de miercuri, anunta Ministerul Finantelor. "Incepand de astazi, 16 mai 2018, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare online prin intermediul formularului…

- Declaratia Unica ANAF. Persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri pot declara online, începând de miercuri, aceste câstiguri prin intermediul formularului electronic.

- Persoanele care au investitii pe piata de capital vor putea, cel mai probabil incepand cu aceasta saptamana, sa completeze si sa depuna online Declaratia Unica (DU – Declaratia 212), au declarat reprezentantii ANAF. Declaratia Unica urmeaza sa...

- Ministerele Finantelor, Muncii si Sanatatii au initiat un proiect de ordin comun care stabileste modelul, continutul, si modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei Unice fiscale – Formularul D112.

- "Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6%…

- Organizata de Felix Promotion International, gala de box va avea loc vineri, 13 aprilie, incepand cu ora 18:30, la Trade Center. Printre forțele locale care vor urca in ring se numara fostul campion mondial la amatori, timișoreanul Flavius Biea (12 victorii și o infrangere) și frații Juratoni.…