Stiri pe aceeasi tema

- Noua Declarație unica care include bonificațiile de pâna la 10% a fost publicata în Monitorul oficial. Adica 5% pentru plata la timp și înca 5% daca se depune online. Termenul este 30 iunie. Formularul era așteptat de circa un milion de persoane. Aceste procente au fost decise…

- Noul termen pana la care poate fi depusa Declarația unica este 30 iunie și a fost stabilit prin OUG nr. 69/2020, care prevede și acordare a doua tipuri de bonificații. Astfel, contribuabilii vor primi un bonus de 5% din valoarea datorata daca toate obligații fiscale de plata datorate pentru veniturile…

- Saptamâna trecuta, Guvernul a aprobat acordarea bonificațiilor de pâna la 10% tuturor persoanelor care vor plati pâna la 30 iunie impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente veniturilor obținute în 2019 din activitați independente. HotNews.ro a scris despre acest subiect,…

- Modul in care autoritatile au aplicat amenzi pe perioada starii de urgenta a fost declarat neconstitutional. Decizia Curtii Constitutionale a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Termenul in care poti contesta amenda curge de azi si se va incheia pe 2 iunie. Daca ai fost amendat, poti obtine…

- Deși ari fi trebuit depusa pana pe 25 mai, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie. Totodata, se vor oferi bonificații celor care achita darile fiscale pentru 2019 pana la vara. Romanii care au obținut in 2019 venituri din activitați independente, PFA, drepturi de proprietate intelectuala (drepturi…

- Noul termen de depunere a Declarației unice a fost stabilit, in sedinta de Guvern de joi, la 30 iunie, cei care o depun pana in aceasta data primind o bonificatie de pana la 10% . Masura vizeaza un milion de romani care obțin venituri din activitați independente, drepturi de proprietate intelectuala,…

- Foarte mulți romani au așteptat masurile din parte guvernului Orban referitoare la amanarea plații ratelor la credite bancare. In urma cu cateva ore, aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial. Printre ordonanțele guvernului Romaniei luate pe parcursul acestei stari de urgența se numara un document…

- ​​Ministerul Economiei a publicat un nou anunț în care precizeaza ca nu mai este nevoie de certificat de situații de urgența pentru a apela la șomajul tehnic suportat de stat și spune de ce acte ar fi nevoie. De precizat ca în OUG 30 scrie ca este nevoie, dar saptamâna trecuta Guvernul…