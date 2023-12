Stiri pe aceeasi tema

- Declarația unica iși pastreaza data limita pentru depunere in 2024, respectiv 25 mai. Pana atunci trebuie depusa și platite, dupa caz, impozitul pe venit și contribuțiile la pensie și sanatate.

- Modificari aduse formularului 112 – ”Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate” Administrația Județeana a

- Salariile bugetarilor și demnitarilor vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența aflat pe masa guvernului. Excepție de la aceasta prevedere fac profesorii, care vor primi o majorare de salariu de 13% la 1 ianuarie. Proiectul de OUG consultat de Digi24.ro cuprinde…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, spune ca, saptamana viitoare o companie franceza cu renume va veni la Chișinau ca sa viziteze Aeroportul. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „ Rezoomat ”.

- In perioada 10 – 12 noiembrie, a avut loc la Petroșani, al doilea schimb de experiența din cadrul Programului de Interes Național, prin Proiectul „No Drugs Revolution”, reprezentat prin vizita elevilor de la Palatul Național al Copiilor din București la Petroșani unde specialiștii Federației Neguvernamentale…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care prevede ca furnizorii de servicii medicale de specialitate pot inregistra, stoca si prelucra datele colectate din activitatea proprie. Legea merge la promulgare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 138 din Legea…

- Pro Euro Consult SRL Bucuresti a semnat si in martie 2023 un contract cu Primaria Navodari, in urma unei achizitii directe.Primaria Orasului Navodari a incheiat cu societatea bucuresteana Pro Euro Consult SRL, prin cumparare directa, contractul vizand servicii de consultanta in vederea obtinerii finantarii…

- Dumitru Buzatu este unul dintre cei mai bogați politicieni romani, potrivit declarației de avere. Cu o cariera politica incepand din 1992 și multiple funcții publice ocupate de-a lungul timpului, președintele CJ Vaslui a fost reținut de procurori vineri pentru luare de mita, intr-un flagrant. Averea…