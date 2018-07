Declarația Unică 2018: Cteva răspunsuri ale ANAF pentru PFA și alte persoane Declarația Unica, al carei termen de depunere a fost amanat de Guvern pana pe 31 iulie 2018, ridica inca multe intrebari din partea romanilor care trebuie sa o depuna. Persoane fizice autorizate (PFA), cei cu drepturi de autopr sau cu chirii au pus intrebari pe pagina de Facebook a ANAF, zilelel trecute, și au primit anumite clarificari. Cateva merita puțina atenție: Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- ANAF a organizat miercuri o sesiune de asistenta online pentru a clarifica aspecte privind completarea Declaratiei Unice 212 pentru veniturile din activitati independente realizate in anul 2017 si/ sau estimate pentru anul 2018. Va prezentam principalele intrebari si raspunsuri ale Fiscului.