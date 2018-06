Desparțirea Biancai Dragușanu de Victor Slav a fost anunțata in urma cu cateva zile, iar parerile sunt imparțite in ceea ce ii privește. Carmen Harra a oferit declarații in exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, și a marturisit ca blondina va regreta decizia luata, dar nu va mai putea face nimic pentru a-l […] The post Declarația uluitoare dupa ce Victor Slav a fost parast: “Bianca va regreta, nu este prima data cand incearca sa…“ appeared first on Cancan.ro .