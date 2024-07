Stiri pe aceeasi tema

- Marina, femeia ucisa in Braila, a fost condusa pe ultimul drum. Nu in orașul in care locuia, ci in localitatea ei natala. Familia a dus-o in Republica Moldova, iar trupul ei a fost depus la o capela din Chișinau. In urma cu o zi, insa, Marina a fost inmormantata.

- Apar informații cutremuratoare despre crima din Braila! Probele ADN ale principalului suspect au fost gasite pe trupul Marinei, femeia ucisa in urma cu cateva zile. Barbatul a fost reținut de polițiști, insa i-ar fi mințit pe anchetatori in momentul in care a dat declarații.

- Durere fara margini in familia barbatului suspectat ca ar fi ucis-o pe Marina! Fratele lui a murit intr-un accident ingrozitor de mașina, care a avut loc in București. Nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Informații de ultim moment! A fost prins principalul suspect in cazul crimei Marinei, femeia ucisa in Braila! Barbatul urmeaza sa fie dus la reconstituire, astfel incat polițiștii sa afle modul exact in care a fost ucisa. Au aparut detalii cutremuratoare despre crima din Braila!

- A fost gasit principalul suspect in cazul crimei din Braila! Barbatul banuit ca ar fi ucis-o pe Marina in cabinetul stomatologic a fost surprins in imagini de camerele de supraveghere. Polițiștii l-au cautat in tot acest timp.

- In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea Marinei a survenit ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externa masiva, existand mai multe plagi la nivelul gatului ce ar fi putut fi provocate prin lovire cu un cutit. ”Moartea numitei G.M. a fost violenta, dateaza din 16.07.2024…

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

- O doctorița a fost ucisa cu bestialitate in propriul cabinet de stomatologie, la Braila. Femeia in varsta de 41 de ani ar fi fost ucisa cu un cuțit. La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 21:25, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul, ca pe strada General Eremia Grigorescu […]…