- Președinția bulgara a Consiliului UE a organizat joi, la Sofia, summitul UE-Balcanii de Vest. In declarația finala a summitului, cuvintele "aderare" și "extindere" nu exista, fiind reafirmat doar ”sprijinul fara echivoc pentru perspectiva europeana a Balcanilor de Vest”.

- Presedintele Klaus Iohannis, care a participat joi la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, desfasurat la Sofia, a apreciat ca Declaratia adoptata la aceasta reuniune reflecta angajamentul UE fata de regiunea Balcanilor de Vest. "Presedintele Klaus Iohannis a apreciat faptul ca…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Sofia, o declarație de presa, inaintea participarii la Summitul „Uniunea Europeana – Balcanii de Vest”. Redam transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Jurnalist: Buna dimineața! Domnule Președinte, cum…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie dispusa sa accepte noi membri din Balcanii de Vest pentru a evita riscul izbucnirii unor noi conflicte in regiune, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Claude Jean-Juncker, in fata Parlamentului European, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

