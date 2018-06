A fost stare de alerta pe strazile din Moscova, dupa ce un taxi a intrat intr-o multime de oameni. Opt dintre ei au fost raniti si transportati la spital. Anarbek Uulu, soferul taxi-ului, sustine ca nu a vrut sa intre in ei. (Cele mai bune oferte laptopuri) „N-am vrut, am incercat sa apas pedala de […] The post Declarația șoferului care a intrat, in plin, cu mașina in oameni pe o strada din Moscova: ”Regret tot. Nu asta mi-am dorit!” appeared first on Cancan.ro .