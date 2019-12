Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale.

- Barbatul de 64 de ani și-ar fi agresat atat fizic, cat și verbal soția, pe care a lovit-o cu palma peste fața. Au fost anunțați Polițiștii Secției 2 Micalaca, care au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele barbatului. Soțul are acum obligația de a parasi locuința comuna, interdicția de a se…

- De ultima ora! CUTREMUR puternic in Romania in ziua alegerilor CUTREMUR IN ROMANIA. In ziua de 10 Noiembrie 2019 la ora 13:53:56 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 170km. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Independenței. Impactul a fost unul puternic. In urma acestuia, una dintre mașini s-a rasturnat. Un autoturism care virase spre dreapta, spre Tg. Cucu, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei și a intrat in coliziune cu un autoturism…

- "Ce pot sa spun este ca noi facem niste simulari, avem un aparat tehnic care lucreaza. Ceea nu se poate tagadui este ca in Romania oamenii merita sa obtina mai mult si la pensii si la salarii. Daca luam pensiile, spre exemplu, suntem foarte jos in raport cu media UE. Necazul la noi este ca se uita…

- Un accident de circulatie s-a produs pe DN 72, in zona Bauelemente, fiind implicate o autocisterna si un autoturism. Din primele verificari, se pare ca un auto care a ieșit dinspre Bauelemente ar fi incercat sa efectueze manevra de viraj stanga catre PLOIESTI, moment in care a fost acroșat…

- Violeta Stoica Centrul socio-medical din cadrul complexului monahal de la Manastirea Turnu, de langa Ploiești, are, de la jumatatea lunii septembrie, un nou punct medical destinat persoanelor cu diferite afecțiuni. Reprezentanții manastirii au anunțat ca, din 16 septembrie, a inceput activitatea de…

- Un accident feroviar neobișnuit a avut loc in aceasta dimineața și a ținut vreme de cateva ore calea ferata blocata pe ruta Vatra Dornei- Bistrita. Un tren de calatori a lovit 13 vaci care se aflau pe calea ferata.