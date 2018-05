Stiri pe aceeasi tema

- Situația lui Ilie Nastase, care a primit o pedeapsa usturatoare dupa ce a fost prins sub influența alcoolului la volan, se adancește, deloc in favoarea fostului tenismen. Poliția a avut de transmis un mesaj devastator, din care reiese cat de grava era situația fostului sportiv.

- Momente dramatice pentru Ilie Nastase astazi, dupa ce a fost prins baut la volan și incatușat. Fostul tenismen a primit o veste teribila: sora lui, Georgeta Kornmann, a murit. Aceasta avea 73 de ani și se lupta cu o boala grea. Citește și: Prima reacție a lui Brigitte, dupa ce Ilie Nastase a fost prins…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase risca sa fie condamnat la inchisoare cu executare dupa ce polițiștii l-au prins incalcand legea, foarte grav, de doua ori la distanța mica de timp: prima data a fost prins beat la volan, iar dupa șase ore de cand i s-a luat permisul a condus un scuter și a trecut […]…

- Ilie Nastase a comis-o din nou! Acesta a fost prins baut la volan, vineri dimineața (25 mai), in jurul orei 4:45, in Capitala. Politistii spun ca i-a injurat si a devenit recalcitrant, motiv pentru care a fost incatușat. Ilie Nastase a fost oprit de oamenii legii pe Șoseaua Nordului, langa Ambasada…

- Brigitte Nastase este hotarata sa divorțeze de Ilie! Ea l-ar fi prins pe fostul tenismen cu amanta. Bruneta a oferit amanunte incredibile din viața ei pe care a adus-o pana acum alaturi fostul mare jucator de tenis. Invitata in cadrul unei emisiuni tv, ea a marturisit ca ar fi fost batjocorita de familia…