Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca, fara pachetul de masuri este foarte greu de asigurat o stabilitate a deficitului bugetar si probabil va fi nevoie, in curand, de masuri suplimentare care sa asigure incadrarea in tinta de deficit de 5,5% din PIB. „Probabil va fi nevoie, in curand, de masuri care sa ne asigure incadrarea in tinta de deficit de 5,5% din PIB si acestea privesc in general acele categorii de cheltuieli care in luna decembrie sunt cu un ritm fara precedent, acele cheltuieli pe care nu le putem controla si care vin din zona ordonatorilor principali de credite”,…